"Koduj z Gigantami" - ogólnopolska impreza programistyczna w Sieradzu ZDJĘCIA

“Koduj z Gigantami” to organizowana od siedmiu lat ogólnopolska akcja bezpłatnych warsztatów programistycznych dla dzieci i młodzieży. Organizatorem wydarzenia jest szkoła programowania dla dzieci i młodzieży Giganci Programowania. W tym roku odbywa się po raz 12. W akcji biorą udział dziesiątki tysięcy uczestników z całej Polski, a także młodzi fani kodowania w ponad 10 państwach na świecie.

- mówi Dawid Leśniakiewicz, jeden z organizatorów wydarzenia i co-founder szkoły Giganci Programowania.

- Po raz 12 w Polsce organizujemy warsztaty z programowania Koduj z Gigantami - mówi Andrzej Ewiak z Gigantów Programowania Sieradz. - Oddział sieradzki, jako że jest oddziałem młodym, funkcjonującym od roku, organizuje warsztaty po raz drugi. Ideą warsztatów jest przybliżenie dzieciom i młodzieży sztuki programowania. Programowanie to nie tylko duża doza zabawy, ale coś co mogą robić każdego dnia. Mogą kreować swój własny świat komputerowy, a nie tylko opierać się na spędzaniu czasu przy grach. Pokazujemy najbardziej popularne środowiska programistyczne. Impreza jest dwudniowa. Mamy zaplanowanych pięć 90 minutowych bloków na dzień, a każdy jest dopasowany do wieku i możliwości poznawczych. Zapisanych uczestników mamy ponad 80. Są oni z Sieradza i całej okolicy. Kolejna edycja Koduj z Gigantami już we wrześniu.