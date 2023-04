Katyń. Sieradz pamięta o zbrodni. Marszałek i prezydent złożyli kwiaty ZDJĘCIA

O tragicznej rocznicy pamiętał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, Iwona Koperska, przewodnicząca Sejmiku WŁ, Paweł Osiewała, prezydent Sieradza oraz Rafał Matysiak, wiceprezydent miasta. Złożyli oni kwiaty pod tablicą upamiętniającą zamordowanych na nieludzkiej ziemi, znajdującą się przy kościele garnizonowym pw. Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi w Sieradzu (ul. Kościuszki 19).

Dodajmy, że egzekucje, których dokonali funkcjonariusze NKWD, objęły wiosną 1940 roku co najmniej 22 tysiące obywateli polskich.

13 kwietnia 1943 roku radio niemieckie podało informację o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów, zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD. Kilka dni później rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie zwrócił się z prośbą do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie tej sprawy. Z taką samą prośbą do PCK zwrócili się także Niemcy. Reakcją ówczesnych władz sowieckich na ujawnienie zbrodni w Katyniu było zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polską w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 roku. Alianci zachowali w sprawie katyńskiej milczenie. Prawda o zbrodni była bardzo długo ukrywana i publicznie zakłamywana.