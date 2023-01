Kat polskich dzieci. W Sieradzu o bolesnej historii obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi. Spotkanie w PBP z Błażejem Torańskim ZDJĘCIA

Organizator przedstawia

Proces Eugenii Pol, toczony od marca do kwietnia 1974 roku, był ostatnim procesem osoby z załogi hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi. Pol oskarżona została o współudział w zbrodniczej działalności placówki, zwłaszcza w bestialskim morderstwie dwóch osadzonych w niej dziewczynek. Sąd skazał ją na dwadzieścia pięć lat więzienia, na dziesięć lat utraty praw obywatelskich i konfiskatę mienia. Pol wyszła z więzienia warunkowo, w roku 1989.

"Kat polskich dzieci. Opowieść o Eugenii Pol" to pierwsza biografia zmarłej w 2003 roku zbrodniarki. Zbrodniarki, której jednak proces miał charakter poszlakowy, a ona sama nigdy nie przyznała się do winy. O tym również opowiada książka Błażeja Torańskiego. To wnikliwe, biograficzne śledztwo przypomina sprawę, którą w latach 70. żyła cała Polska. Odkrywa też wątki, które nigdy dotąd nie przedostały się do publicznej wiadomości.