Jest milion złotych! Dworek Modrzewiowy w Sieradzu dostanie nowe życie

- Dworek modrzewiowy tak ogromne wrażenie zrobił na komisji konkursowej i na tych, którzy oceniali projekty, że nie mieli wątpliwości, aby przydzielić nam milion złotych - mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała. - Konkurencja nie była byle jaka, bo do Fundacji zgłoszono liczne łódzkie kamienice, pałac Cheiblera w Łodzi, pałac w Ozorkowie, zamek w Łęczycy i wiele innych zabytków. Nasz Dworek Modrzewiowy oczarował jury konkursu. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wspólne działanie Urzędu Miasta i mieszkańców Sieradza. Dziękuję wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w akcję. Milion złotych przyznane przez Fundację Most the Most, to początek zmian, które obejmą nie tylko sam dworek, ale również także park Staromiejski, amfiteatr i okolice rzeki.