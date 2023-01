Jest akt oskarżenia dla podjerzanych o podpalenia w gminie Brąszewice. Co im grozi? ZDJĘCIA

Podejrzanym o podpalenia grozi więzienie

- Kilka dni temu skierowano akt oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom Brąszewic i ogłoszono im pięć zarzutów, w tym wywołanie pożaru i spalenia około 1700 metrów sześciennych drewna składowanego przy drodze w miejscowości Kamieniki - zastępca Prokuratora Okręgowego w Sieradzu Jolanta Szkilnik. - Pożar wywołał zagrożenie dla mienia wielkich rozmiarów. Szkoda, jaka powstała, to wartość nie mniejsza niż 801 tys. zł., na szkodę Nadleśnictwa Złoczew. Przestępstwo jest natomiast kwalifikowane z artykułu 163 Kodeksu karnego i jest zagrożone do 10 lat pozbawienia wolności. Poza tym zarzutem mamy do czynienia jeszcze z innymi, zniszczenia mienia poprzez podpalenia w okresie od czerwca do września ubiegłego roku, balotów słomy umiejscowionych na polach, lub w pobliżu posesji na szkodę indywidualnych osób, o różnej wartości, ale nie mniejszej niż kilka tysięcy złotych. Jest także zarzut zniszczenia drewnianej stodoły o wartości około 11 tysięcy. Te przestępstwa są kwalifikowane artykułem 288 Kodeksu Karnego, a więc zniszczenia mienia i zagrożone kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Oskarżeni pozostają w tymczasowym areszcie, został on przedłużony przez sąd na kolejne trzy miesiące. Nie byli natomiast do tej pory karani. Dodam, że akt oskarżenia nie wyczerpał wszystkich elementów, ponieważ część zdarzeń zakwalifikowano jako wykroczenia. W odrębnym postępowaniu analizowana jest jeszcze sytuacja procesowa trzeciego sprawcy. Tu decyzja podjęta zostanie w późniejszym czasie.