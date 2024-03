Internet światłowodowy w gminie Błaszki

W wyniku rozstrzygnięć konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Orange Polska zbuduje internetową sieć światłowodową w projekcie „Sieradzki a Orange Światłowód”, obszar nr 5.10.14.a, w którym znajduje się Gmina Błaszki. Inwestycja ma na celu doprowadzenie szybkiego internetu światłowodowego do jak największej liczby gospodarstw domowych i niwelowanie tzw „ białych plam”. Dzięki jej realizacji znacząco zwiększy się liczba punktów adresowych objętych zasięgiem, dodatkowo 1812 punktów adresowych uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu.

Inwestycja będzie realizowana etapowo, a planowany termin jej zakończenia to 30 czerwca 2026 roku. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać z niezawodnego internetu i dodatkowo wybierać spośród ofert wielu operatorów.

Przedstawiciele firmy wykonawcy będą uczestniczyć w najbliższej sesji Rady Miejskiej, podczas której przedstawią prezentację założeń programu.