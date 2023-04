Historia "Wampirzycy z Transylwanii" - jest już książka Elżbieta Batory

Elżbieta Batory żyjąca w latach 1560 - 1614 przeszła do historii jako jedna z najokrutniejszych kobiet Europy. Słynęła nie tylko z wyrafinowanego okrucieństwa, lecz także z nieprzeciętnej inteligencji i urody. Do dzisiaj krążą opowieści o księżnej owładniętej obsesją wiecznej młodości, dla osiągnięcia której kąpała się we krwi młodych dziewic.

Czy rzeczywiście jest odpowiedzialna za ponad sześćset zabójstw, które się jej przypisuje? A może krewna króla Polski Stefana Batorego była ofiarą intrygi uknutej przez jej krewnych do spółki z żądnymi władzy Habsburgami? Prawda wydaje się równie intrygująca jak legenda, która ciągnie się za „Krwawą Hrabiną”. Czy autor znalazł odpowiedź na te pytania? Polecamy książkę.