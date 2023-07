Gdzie zjeść dobre lody w Sieradzu? Polecane miejsca w lipcu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Również w Europie delektowali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i przysparzający trudności w wykonaniu z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich gór.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

W naszym kraju pisano o sorbetach już w XVII wieku. Pierwszy raz przepis na zmrożony deser umieszczono w 1783 roku w książce kucharskiej. Wtedy przysmak ten był obecny jedynie na dworze królewskim, a następnie na szlacheckich stołach.

W czasach PRL-u lody produkowane były na większą skalę, a ich konsumpcja stała się popularna. Na początku rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na wafle i andruty. Oferowane wówczas smaki nie były urozmaicone. Zazwyczaj były to lody mleczne, śmietankowe, w sezonie także truskawkowe, czekoladowe lub z dodatkiem świeżych owoców. Stopniowo komponowano nowe smaki, a ich produkcja stawała się coraz większa. Podawane były w waflowych pucharkach, pojawiły się także lody w gałkach.