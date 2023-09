Gdzie można głosować w Warcie? Lista lokali wyborczych

adres: Sieradzka 7, 98-290 Rossoszyca numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Proboszczowice 35A, 98-290 Proboszczowice numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Małków 75, 98-290 Małków numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Świętojańska 5, 98-290 Warta numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Raczków 23B, 98-290 Raczków numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Jeziorsko 46, 98-290 Jeziorsko numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Jakubice 15, 98-290 Jakubice numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Cielce 16, 98-290 Cielce numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Włyń 10, 98-290 Włyń numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

adres: Ustków 26, 98-290 Ustków numer okręgu do Sejmu: 11 numer okręgu do Senatu: 27

Wybory parlamentarne 2023. Sprawdź poradnik wyborczy

Zbliżają się wybory parlamentarne 2023. Warto wiedzieć, co zrobić, żeby oddać w nich ważny głos. Poznaj ogólne zasady głosowania. Ten poradnik wyborczy rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jak głosować w wyborach?

Czy można głosować bez meldunku?

Aby zagłosować w innym miejscu niż miejsce zameldowania trzeba wcześniej uzyskać wpis do rejestru wyborców albo przedstawić zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoba zameldowana z góry jest wpisywana do rejestru. Taki rejestr ma charakter stały, co oznacza, że nie tworzy się go na potrzeby przeprowadzenia konkretnych wyborów. Składa się z dwóch części: