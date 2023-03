Firma z Brąszewic na targach budownictwa w Brukseli ZDJĘCIA

– Chcemy, żeby nasi lokalni przedsiębiorcy mieli bezpośrednią możliwość nawiązywania nowych kontaktów biznesowych poza Polską i zdobywania nowych rynków

– mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa, który odwiedził stoiska polskich firm.

Targi to jedna z najważniejszych europejskich imprez dla branży budowniczej. To tu, co roku, firmy z sektora budownictwa czy wyposażenia wnętrz mają niepowtarzalną okazję, aby zaprezentować swoje produkty i usługi odbiorcom z całej Europy, a nawet spoza niej. Od 5 lat, podczas targów swoje stoisko ma też województwo łódzkie, które do udziału w tej imprezie zaprasza przedsiębiorców z naszego regionu.

W tym roku swoją ofertę w Brukseli prezentowały cztery firmy: PPHU Eurex z Brąszewic, P.U.H. Partner Anrallogin z Wieruszowa, Fasada System z Łodzi i Izodom 2000 ze Zduńskiej Woli. To część projektu „Łódzkie go Benelux”, którego celem jest wsparcie lokalnej działalności gospodarczej. To jednak nie koniec, bo na zaproszenie samorządu województwa łódzkiego, w ramach projektu „Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes”, targi odwiedzili także przedsiębiorcy reprezentujący cztery kolejne spółki z naszego regionu: Kuchinox Polska, Legar P.K., Kasmo oraz Hantverkapoolen – to także producenci oraz dostawcy materiałów budowlanych, domów i mebli.