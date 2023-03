Finiszuje morsowanie w Warcie w Sieradzu. 21 marca koniec sezonu i topienie Marzanny FOTO

- Przez ostatnie dwa tygodnie część z nas była na wyjazdach - mówił na niedzielnym spotkaniu sternik sieradzkich morsów Jacek Mikołajczyk. - Pozostali byli jednak w Sieradzu i oczywiście weszli do rzeki Warty. Wracając do naszych wyjazdów, najlepszy jak dotychczas był do Lisowic i to bez dwóch zdań. W najbliższą niedzielę spotykamy się w samo południe, natomiast 21 marca we wtorek o 16.30 ostatnie spotkanie w sezonie. W tym samym miejscu co zawsze. Tego dnia będzie także topienie Marzanny, którą ochrzciliśmy imieniem, nie nie mogę zdradzić. Ale imię wielu zaskoczy, a będzie wiązało się z sytuacją gospodarczą w naszym kraju. Zapraszam także sieradzan tego dnia na mos wiszący.