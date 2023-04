Finał akcji "Posadź drzewo dla swojego wnuka" w Bazylice Mniejszej w Sieradzu ZDJĘCIA

Drzewka pochodzące z Nadleśnictwo Złoczew, odbierali wierni, którzy chodzili na roraty. W tym roku było to szczególne nabożeństwo, bowiem z inicjatywy parafii, po każdym z nich na wiernych czekały niespodzianki, jak choćby miody, herbaty, czy właśnie sadzonki świerków, które odebrano dopiero teraz, bo wcześniej było niemożliwe, ze względu na zimę.

- To bardzo pożyteczna akcja, bo promująca także Lasy Państwowe - mówi Daniel Palma z Nadleśnictwa Złoczew. - Wierni otrzymują drzewo, czyli symbol życia. Trafiają one do osób chodzących na roraty. Są to sadzonki świerka pospolitego.