Emilia Marek wiceprezydentem Sieradza! ZDJĘCIA

Włodarz miasta wypowiedział się także na temat stanu zdrowia wiceprezydenta.

- Stan Rafała Matysiaka jest poważny, ale są symptomy dające nadzieję i prosimy aby pamiętać o nim w modlitwie i myślach. Powrót do zdrowia, to proces długotrwały. Jeszcze za wcześnie, żeby ogłosić sukces, ale możemy uważać, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.Liczymy, że jak najszybciej wróci do zdrowia.