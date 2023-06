Dzień Dziecka w Złoczewie 2023.Święto pełne radości i zabawy ZDJĘCIA

Pełne radości i zabawy święto – jak relacjonuje Urząd Miejski w Złoczewie - rozpoczęło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Złoczewie. Na tym fetowanie się nie zakończyło, kolejne atrakcje czekały bowiem na najmłodszych przy złoczewskim amfiteatrze, gdzie dzieci mogły liczyć na bezpłatne dmuchańce, watę cukrową, gry i zabawy. Zapraszamy do fotorelacji przygotowanej przez złoczewski magistrat dziękując za możliwość udostępnienia zdjęć.

W Złoczewie powstanie nowe przedszkole ze żłobkiem

Dzień Dziecka w Złoczewie 2023 miał dodatkowy wymiar. W trakcie obchodów nastąpiło bowiem podpisanie umowy na budowę nowego przedszkola ze żłobkiem w Złoczewie. To – jak podkreśla UM w Złoczewie - największa inwestycja gminy od lat. Wykonawcą jest firma SANEL z Bełchatowa, a koszt to prawie 12 mln zł. Pozyskane na zadanie finansowanie zewnętrzne z Polskiego Ładu oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi 75 procent kosztów. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem nowoczesny obiekt, który powstanie w miejscu obecnego przedszkola, rozpocznie funkcjonowanie we wrześniu 2025 roku.