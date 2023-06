Dziękujemy! Pożegnanie gwardiana z Warty ojca Sławomira Zaporowskiego ZDJĘCIA

Na niedzielnej przedpołudniowej mszy świętej pojawił się burmistrz Warty Krystian Krogulecki, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Grzegorz Kopacki, radni, sołtysi, strażacy i wierni. Przyszli pożegnać zakonnika i podziękować za lata kapłańskiej posługi. Gwardian został także udekorowany Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

- Ojciec Sławomir Zaporowski na trwałe zapisał się w historii naszego regionu - mówi burmistrz Krystian Krogulecki. - To skromny, pełen wiary, którą potrafił nam przekazać, zakonnik. Jesteśmy mu wdzięczni także za poświęcenie przy trwających pracach remontowych i renowacyjnych klasztoru, który dziś prawdziwą perełką. Nie mówimy ojcu żegnaj, a do zobaczenia. Zawsze, powtarzam zawsze, jest tu mile widziany i mam nadzieję, że będzie do nas wracał. Przez tyle lat zapracował na to, że jest jednym z nas. Dziękujemy mu za wszystko i życzymy Bożych łask na nowej placówce.