Dworek Modrzewiowy ma szansę na wygraną w konkursie "Nasz zabytek"

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Flagowym projektem organizacji jest Konkurs Nasz Zabytek.

Konkurs „Nasz Zabytek” jest podzielony na dwie części:

I – wybór jednego zabytku w województwie;

II – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Jak zgłosić?

Ważne – zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie (do 1 mln zł). Właściciel zabytku przeznaczy je na jego rewaloryzację i dostosowanie do wybranej przez Ciebie funkcji społecznej.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy - https://mostthemost.pl/nasz-zabytek-lodzkie/

Ważne! Im więcej zgłoszeń na zabytek tym większe szanse na jego zwycięstwo!

Wzór wypełnionego zgłoszenia oraz zdjęcie do załączenia do formularza w załączniku.

To nie jedyne wsparcie, jakie może otrzymać Dworek Modrzewiowy. Urząd Miasta Sieradza ubiega się o dofinansowanie jego renowacji w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków .

Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98 procent wartości inwestycji, a minimalny wkład własny - 2 procent.