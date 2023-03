Sieradzanie spadli w ligowej tabeli na 16 miejsce i gdyby dzisiaj zakończyły się rozgrywki wylądowaliby w Betcris IV lidze. W sobotę (11 marca) czeka ich arcytrudne spotkanie, bo zmierzą się na stadionie MOSiR z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, liderem trzecioligowego rankingu. Trener sieradzan uspokaja, że powinno być już lepiej.

W skuteczniejszej grze pomóc mają Japończycy, którzy od pewnego czasu przebywają w Sieradzu, a aktualnie trwają procedury z potwierdzeniem ich do gry. Warto jednak pamiętać, że podczas meczu ligowego na boisku przebywać może tylko jeden gracz z tego kraju, czyli spoza Unii Europejskiej. 20-letni Takato Sakai przygodę z piłką nożną rozpoczynał w Cerezo Osaka. Potem przeniósł się do Blacktown Spartans FC (Australia), a następnie wrócił do swojego kraju, gdzie występował krótko w klubie Cento Cuore Harima.