Doświadczony chirurg okulista dołączył do oddziału okulistycznego sieradzkiego szpitala FOTO

Witrektomia to w przeciwieństwie do zaćmy operacja wykonywana na tylnej części oka. Zabieg ten pozwala na dojście do siatkówki i naprawę jej struktur. Przez niektórych zwany jest zabiegiem ostatniej szansy, choć tak naprawdę, dla doświadczonego chirurga, jest bardzo skuteczną metodą leczenia ciągle zbyt rzadko stosowaną w Polsce i uznawane za najtrudniejsze operacje w okulistyce.

Witrektomia to zabieg, polegający na usunięciu ciała szklistego, które wypełnia oko w środku. Po jego usunięciu uzyskuje się dostęp do wewnętrznych części oka takich jak siatkówka i naczyniówka. Każdy zabieg jest inny, ponieważ każde operowane oko potrzebuje innego sposobu leczenia. W związku z tym w trakcie zabiegu konieczne może być wykonanie różnych czynności takich jak usunięcie błon, barwienie błon na siatkówce lub laserowanie. W trakcie operacji do oka wpuszcza się często środek, który utrzymuje ciśnienie w oku, tamuje krwawienia lub rozprostowuje siatkówkę. Zabiegi Witrektomii wykonywane są w znieczuleniu miejscowym i ogólnym, w zależności od kwalifikacji pacjenta. O sukcesie witrektomii decyduje odpowiednie dobranie rodzaju i zakresu operacji do danego pacjenta, a to zależy od doświadczenia i wprawy chirurga okulisty. Cała operacja trwa przeważnie około godziny. Po kilku godzinach odpoczynku pacjent może wyjść do domu. Czasem po zabiegu konieczne jest trzymanie głowy w określonej pozycji tak, aby uzyskać zamierzony efekt leczniczy. W takich przypadkach personel medyczny zawsze udziela szczegółowych wskazówek.