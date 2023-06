Dawid Zawiasa z charłupskiego sanktuarium zdobył najwyższy szczyt Afryki Północnej FOTO

- Wędrówkę szlakami jednych z największych gór świata Atlas rozpoczęliśmy od południowej strony Atlasu Wysokiego w wiosce berberyjskiej Ait Igrane a następnie dalej nad jezioro Lac Ifini 2400 metrów nad poziomem morza - mówi Dawid Zawiasa. - Tam biwak w namiocie. Kolejny dzień to wejście aklimatyzacyjne na przełęcz Pass Ounamons 3678 metrów nad poziomem morza, a następnie zejście do schroniska Refuge Toubkal 3207meterów nad poziomem morza.

31 maja o 11.45 czasu lokalnego stanąłem na Jabel Toubkal 4167metrów nad poziomem morza. To najwyższy szczyt Atlasu, całej Afryki Północnej i Maroka. Kolejne dni to przejście przez przełęcz Pass Aguelzim 3500 metrów nad poziomem morza oraz schroniska Refuge Tamsoult 2250 metrów nad poziomem morza. I dalej do Imlil