Czego nie wiecie o Sanktuarium św. Józefa, czyli Matce Sieradzkich Kościołów ZDJĘCIA

Kościół ma bardzo bogatą historię. Jego początki sięgają XI wieku, ale wówczas była tu drewniana świątynia. - Rok pobudowania tej świątyni w Sieradzu nie jest wiadomy - pisał wieloletni proboszcz parafii ks. Walery Pogorzelski w wydanej w roku 1927 we Włocławku książce "Sieradz".

Świątynia niszczona przez Tatarów, Czechów, Krzyżaków

- Niechybnie jednak należy ona do najstarszych w Polsce. Historyk Naruszewicz twierdzi, że fara istnieje w Sieradzu od zaprowadzenia chrześcijaństwa. Baliński w "Starożytnej Polsce" mówi o sieradzkiej farze "kościół odległej starożytności sięgający". Z pobudowania przez Bolesława Chrobrego w 1025 roku obronnego grodu w Sieradzu słusznie możemy wnosić o istnieniu o tej porze w Sieradzu świątyni. Sieradz należy do starodawnych osad ludzkich. Historycy Niesiecki i Naruszewicz twierdzą, że Sieradz istniał już około 700 roku, mógł więc zyskać w X czy XI wieku świątynię chrześcijańską. Papież Janocenty II w wydanym przez się "dyplomacie" w 1136 roku wylicza szeregi wiosek "circa Siraz" (koło Sieradza) położonych, co już urzędowo dokumentuje istnienie kościoła farnego. Sieradz w te odległe czasy już do wybitniejszych miejscowości należał, skoro biskupi całej Polski obierają go na miejsce zjazdu swego w 1233 roku.Pierwszy ten synod biskupów polskich odbył się w sieradzkiej farze pod przewodnictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Pełki, czem słusznie ta świątynia chlubić się może.