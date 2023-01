Brawo! Sieradzanie na pierwszych miejscach prestiżowego konkursu Dariusz Piekarczyk

Fot. Diecezja włocławska

W Zespole Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku, odbył się diecezjalny etap 33. Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: „Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”. Do etapu szkolnego zgłosiło się 31 szkół ponadpodstawowych z naszej diecezji. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 52 uczestników.