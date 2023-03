Biały Marsz Papieski w Sieradzu w 18 rocznicę śmierci Jana Pawła II

- Święty Jan Paweł II był niekwestionowanym duchowym przewodnikiem kilku pokoleń Polaków, kształtował moralność i wyznaczał niełatwą, lecz pewną drogę do świętości - czytamy na stronie parafi NSJ. - Nieugięcie bronił życia, godności i dobra osoby ludzkiej oraz jej prawa do rozwoju, stanowiąc nienaruszalny fundament życia społeczności ludzkiej. Ukazywał piękno miłości małżeńskiej i powołania do rodzicielstwa. Dziś musimy zmierzyć się z próbami podważenia jego świętość i zasługi dla Kościoła i Ojczyzny. Obecne wydarzenia pokazują, że za bardzo ściszyliśmy głos w narracji zapraszającej do schedy po Janie Pawle II. Brakiem zdecydowanej reakcji na nabierające przyspieszenia ataki na Papieża, pozwoliliśmy na wzbudzenie nieufności i nienawiści do katolickiej wiary i Kościoła, zwłaszcza wśród najbardziej bezbronnego młodego pokolenia. Dlatego chcemy dać świadectwo naszej ufności wobec świętego Jana Pawła II. Pragniemy przypomnieć jego bogate nauczanie o wartości i świętości życia, które dziś jest potrzebne nawet bardziej niż w latach jego pontyfikatu. Profetyczne przesłanie papieża może dziś, pośród zamętu i pułapek współczesnego świata, prowadzić nas prostą drogą. Przejdźmy więc razem w obronie dobrego imienia Papieża, dając czytelny sygnał, że zarówno jego postać, jak i pozostawione nam dziedzictwo, wciąż stanowią drogowskazy na ścieżce dorastania do pełni człowieczeństwa i prowadzą nas na drodze wiary.