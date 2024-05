Bal ponad 300 abstynentów z całej Polski. 40 lat Stowarzyszenia Przystań z Sieradza ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

To była bal na balami! Do sali C sieradzkiego Starostwa Powiatowego zjechało w sobotni wieczór ponad 300 abstynentów z całej Polski, zrzeszonych w stowarzyszeniach. Okazja była przednia bowiem miejscowe Stowarzyszenie Abstynentów Przystań świętował 40 rocznicę istnienia. Wśród honorowych gości byli między innymi starosta sieradzki Mariusz Bądzior oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała.