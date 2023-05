Atak nożownika w Domu Dziecka w Tomisławicach. Nie żyje 16-letnia Oliwka ZDJĘCIA

19-letni Damian, mieszkający w wiosce Tądów Dolny, znajdującej się nieopodal Tomisławic wszedł na teren Domu Dziecka okoŁO 23.30.

- Według ustaleń do placówki wszedł 19-letni chłopak, który z nieustalonych przyczyn zaatakował ostrym narzędziem 10 osób - mówi kom. Aneta Sobieraj, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. - W wyniku tego ataku śmierć na miejscu poniosła 16-letnia dziewczyna, to jest podopieczna tej placówki. 5 innych osób trafiło do szpitala, pozostałe 4 osoby otrzymały pomoc medyczną na miejscu zdarzenia.

- Sprawca został zatrzymany przez policję i to jest najważniejsza informacja - mówi z kolei Jolanta Szkilnik, zastępca Prokuratora Okręgowego w Sieradzu. - Na miejscu prowadzone są czynności na miejscu zdarzenia. Policjanci pod nadzorem prokuratora pracują nad zabezpieczeniem śladów do zgromadzenia materiału dowodowego po to, żeby wszechstronnie wyjaśnić sprawę. Użyty został najnowszy sprzęt techniczny z zasobów policji w postaci skanera 3D, który daje szczegółowy obraz miejsca zdarzenia. Jest to konieczne aby ogłosić sprawcy zarzut. Zostanie mu postawiony zarzut zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa lub uszkodzenia ciała pokrzywdzonych małoletnich osób. Wszystkie osoby małoletnie oraz osoba dorosła znajdują się w placówkach medycznych, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dzieci są pod opieką psychologa i przebywają w miejscu wskazanym przez starostę sieradzkiego, po to by uławić im funkcjonowanie i zmniejszyć traumę, po wydarzeniach których byli świadkami. Prokurator podejmuje także działania mające na celu ustalić, czy placówka była w sposób prawidłowo zabezpieczona, czy organ nadzorujący placówkę wykonał wszystkie niezbędne czynności i działał zgodnie z procedurami, by zapewnić bezpieczeństwo znajdujących się tutaj dzieci. Na czwartek została też zaplanowana sekcja zwłok. Ponadto wyjaśniamy jakie relacje łączyły osoby i jak 19-latek dostał się do budynku i w efekcie doprowadził do tragedii

.

Dodajmy, że dwóch poranionych nastolatków przebywa w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a dwóch w poddębickim szpitalu. Jeden był w szpitalu w Sieradzu. Ofiara oraz zabójca chodzi do Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, którego są absolwentami. Byli parą. Nieoficjaanie mówi się, że to właśnie zawód miłosny doprowadził do tragedii.

Mieszkańcy Tomisławic, miejscowości spokojnej, leżącej przy trasie z Warty na Turek (wojew. wielkopolskie) wstrząśnięci są tym co się stało.