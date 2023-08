60-lecie świętowało Koło Gospodyń Wiejskich Waszkowskie w gminie Burzenin. Była świetna zabawa i okazja do podsumowań ZDJĘCIA

KGW Waszkowskie. Bogata historia, bogata lista działań

60-lecie KGW Waszkowskie. Zabawa na ludową nutę

Wiersz na 60-lecie KGW Waszkowskie

W 63 roku panie na wsi się zebrały

i Koło Gospodyń w Waszkowskiem zawiązały.

Gdy powstało we wsi Koło, to zrobiło się wesoło!

Przez życie szłyśmy jak burza,

wyjazdy, wycieczki, zabawy i bale

nie nudziły nas wcale.

Nasz dorobek nie jest mały.

Przez 60 lat społecznie działamy,

a w dowód uznania wiele dyplomów mamy.

Wszystkim za nagrody, co otrzymujemy, bardzo dziękujemy!

Najbardziej Wójtowi, bo jest on gospodarzem,

jakich w Polsce mało i takiego Wójta z Samorządem nadal by się chciało.

Święto plonów szanujemy,

ale wieńców nie kupujemy.

Dorodne kłosy zbieramy

i z nich wieniec utkamy.

Ze śpiewem pójdziemy przez wieś

jak będziemy wieniec nieść,

i tak jak tradycja każe,

postawimy go przed ołtarzem.

Kiedy trzeba, każda smaczne ciasto utrze.

Torty, serniki, jabłeczniki, baby lukrowane

na stoły będą stawiane.

Kiszone ogórki, grzybki marynowane, masło, smalec i placki ziemniaczane.

Dania mięsne i wędliny

same sobie przyrządzimy,

a z owoców konfiturki i czasami różne trunki.

Nie tylko w kuchni się krzątamy,

na wycieczki wyjeżdżamy.

Do teatru czy muzeów

zawsze chętnych mamy wielu.

Dziś 60 lat kończy nasze koło.

Bywało przeróżnie: smutno i wesoło.

Wiele przygód nas spotkało,

wiele miłych wspomnień mamy,

o których nie zapominamy.

Choć siwizna zdobi głowę,

to jesteśmy wciąż gotowe,

aby tańczyć, pożartować i czasami pofolgować.

Bo życie na wsi płynie jednym torem,

a koło gospodyń jest jego motorem,

więc napędzajmy i w siłach trwajmy,

zaangażowaniem i wytrwałością działalność rozwijajmy.

Co zrobić, a może poprawić,

na pewno szczerze pracować,

ale móc się też bawić!

To są nasze życzenia,

byśmy się wszyscy wzajemnie szanowali

i o naszej pracy w Kole Gospodyń przez te wszystkie lata pamiętali.

Dziś za wszystko pięknie dziękujemy,

i na dalsze lata owocną współpracę obiecujemy.

Koło Gospodyń Wiejskich Waszkowskie serdecznie dziękuje wszystkim gościom za obecność i udaną zabawę oraz jednocześnie życzy sobie, przyjaciołom Koła i sponsorom kolejnych owocnych lat współpracy. Dziękuje także wszystkim osobom, które służyły pomocą w organizacji jubileuszu.