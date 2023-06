40-lecie rodzinnych porodów, także w sieradzkim szpitalu ZDJĘCIA

- To ważne, że ojciec – dzięki porodowi rodzinnemu - może dzielić się miłością do dziecka już od pierwszej sekundy jego życia – mówił Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Porody rodzinne odmieniły szpitale, dziś są standardem. Województwo Łódzkie było pionierem w tej dziedzinie. Ale staramy się też być pierwszym w innych kwestiach. Pomagamy spełniać marzenia o rodzinie. Ośrodek Szpitalny im. M. Madurowicza w Łodzi jako pierwszy w Polsce prowadzi program leczenia niepłodności.

Pierwszy poród rodzinny w Polsce odbył się dzięki staraniom doktora Włodzimierza Fijałkowskiego – ojca pana Pawła, cenionego ginekologa - położnika. To on uruchomił pierwszą w Polsce szkołę rodzenia. O porodzie rodzinnym, w którym mógłby uczestniczyć mężczyzna, mówił już w latach 60 - tych. Udało się mu go jednak przeprowadzić dopiero 10 czerwca 1983 roku. Wtedy przyszła na świat jego wnuczka Monika.

Na adres: [email protected] czekamy na Państwa zdjęcia z dziećmi, które urodziły się w porodach rodzinnych. Mogą to być fotografie tuż po porodzie, ale nie tylko, data nie ma znaczenia, ważne, by były wykonane w ciągu ostatnich 40 lat. Zdjęcia opublikowane zostaną w specjalnym dodatku do Dziennika Łódzkiego z okazji Dnia Ojca. To będzie wyjątkowa pamiątka.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego