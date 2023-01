27-latek ukrywał narkotyki w bieliźnie! Wpadł i grozi mu więzienie!

13 stycznia policjanci z Sieradz zatrzymali, po pościgu, 27-letniego mieszkańca tego miasta. Podczas kontroli znaleźli w bieliźnie mężczyzny torebkę foliową z białym proszkiem. 27-latek tłumaczył policjantom, że narkotyki znalazł na chodniku i posiada je na własny użytek. Wstępne badanie zabezpieczonych substancji wskazało, że była to metamfetamina. 27-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających. Podejrzany przyznał się do zarzucanego czynu.

Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.