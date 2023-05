102 ośmioklasistów zdawało egzamin w najstarszej sieradzkiej szkole ZDJĘCIA

- Egzamin ósmoklasistów zaczynamy dziś językiem polskim - mówi Piotr Bakowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu. - Jutro matematyka, a po jutrze język obcy. 102 uczniów z pięciu klas przystąpiło do egzaminu. Za chwilę kończą szkołę, ale najpierw muszą przebrnąć przez egzamin.

Do Szkoły Podstawowej nr 1 uczęszcza ponad 400 uczniów. Jest także sześć oddziałów przedszkolnych z około 150 dzieciakami, w tym jeden dla dzieci ukraińskich.

Dodajmy, że egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas ósmych – by ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. W dużym stopniu jego wyniku zależy to, czy dziecko zostanie przyjęte do wymarzonej szkoły średniej.

To najstarsza sieradzka szkoła podstawowa, która w tym roku świętuje 100-lecie istnienia. Na najbliższy piątek zaplanowano obchody jubileuszowe, które rozpoczną się o godzinie 9 mszą świętą w Bazylice Mniejszej za uczniów, pracowników i absolwentów. Dalsza część uroczystości w szkole, a w planach między innymi odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz oddanie do użytku i poświęcenie nowych boisk.